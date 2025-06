Frodi online | arrestato un uomo di 64 anni

In un’epoca in cui la tecnologia apre infinite possibilità, purtroppo si nascondono anche insidie e truffe online. Recentemente, a Cremona, un uomo di 64 anni è stato arrestato per aver orchestrato una serie di frodi telematiche tra il 2016 e il 2017, mettendo a rischio il patrimonio di numerose vittime in tutta Italia. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rimanere vigili e informati sulle truffe digitali.

Cremona, 19 giugno 2025 – Un uomo di 64 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cremona in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Brescia. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, il 64enne avrebbe commesso una serie di reati contro il patrimonio tra il 2016 e il 2017 in diverse province italiane, utilizzando tecniche di frode telematica e ottenendo indebiti accrediti di denaro su una carta postepay a lui intestata. L'uomo è stato rintracciato e condotto alla casa circondariale Cà del Ferro di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frodi online: arrestato un uomo di 64 anni

