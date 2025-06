Frieren presenta una collaborazione di scarpe da sogno per Anime dell’anno

Gli appassionati di anime e fashion troveranno in questa collaborazione il perfetto connubio tra immaginazione e tendenza. Frieren: Beyond Journey’s End si trasforma in un’icona di stile grazie alla linea di scarpe firmata Mayla, pensata per chi desidera esprimere la propria passione con eleganza e originalità . Un’occasione imperdibile per portare il mondo dell’anime nel proprio quotidiano, rendendo ogni passo un viaggio tra sogno e realtà .

Il mondo dell’intrattenimento continua a sorprendere con iniziative innovative che uniscono la passione per l’anime e il fashion. Un esempio di questa tendenza è la recente collaborazione tra la serie di successo Frieren: Beyond Journey’s End e il marchio di moda Mayla, che ha portato alla creazione di una linea esclusiva di calzature ispirate al personaggio principale. Questo progetto rappresenta un connubio tra stile, dettagli e amore per il mondo fantasy, offrendo ai fan un’opportunitĂ unica di possedere un oggetto che unisce estetica e significato. frieren x mayla: creazione di scarpe ispirate alla protagonista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Frieren presenta una collaborazione di scarpe da sogno per Anime dell’anno

In questa notizia si parla di: frieren - collaborazione - anime - presenta

? Attenzione Mugiwara della serata anime... La trasmissione in 1ªTV Free della SAGA DI WHOLE CAKE ISLAND di ONE PIECE su Italia2 va in pausa estiva con l'episodio 842. Da lunedì 2 giugno partono infatti le repliche di Dressrosa. Ricordiamo c Vai su Facebook

Anime Factory e Crunchyroll annunciano nuovi titoli in home video: Frieren, Kaiju 8 e molti altri; Anime Factory: nuove edizioni Home Video in collaborazione con Crunchyroll; Il regista di One Punch Man, annuncia Ghost: primo film anime con lo studio di HxH.

Frieren, un incantevole trailer presenta la parte 2 dell'anime: comincia l'esame di magia - La seconda parte di Frieren è stata presentata ufficialmente con la diffusione di un filmato promozionale che mette in mostra il prossimo arco narrativo dell'anime. Riporta anime.everyeye.it

Ecco il nuovo anime dai creatori di Frieren, ma arriva nel 2026 - L'attesa per il ritorno di Frieren è finalmente terminata: l’anime tornerà con la sua seconda stagione a gennaio 2026. Si legge su anime.everyeye.it