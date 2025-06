Frattesi Lazio la verità | Sarri ha chiesto il centrocampista! La situazione

L'attenzione si concentra sul possibile nuovo volto del centrocampo laziale: Davide Frattesi, talento dell’Inter, finisce sotto i riflettori di Maurizio Sarri. La Lazio cerca un giocatore capace di incidere in zona gol, e l’allenatore ha fatto il nome di Frattesi, chiedendo alla dirigenza di valutare questa opzione. La situazione è in evoluzione, ma la volontà di Sarri di rafforzare la squadra con un profilo come lui è chiara e determinata.

Frattesi Lazio, il centrocampista dell’Inter finisce nel mirino di Sarri: la situazione per il giocatore. Maurizio Sarri è stato chiaro con la sua Lazio: a centrocampo vuole un nome che porti gol. Ed è per questo che, secondo Il Messaggero, abbia fatto con forza il nome di Davide Frattesi alla dirigenza: «Oltre a mettere l’accento su chi tagliare, il Comandante ha indicato i sacrifici che sarebbe disposto a fare per completare il suo organico e tra questi c’è Rovella ». «Andrà anche disciplinato tatticamente, ma la mezzala dell ‘ Inter, in gol 7 volte quest’anno, corrisponde all’identikit perfetto secondo il Comandante, ma la Lazio abbassa i toni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Lazio, la verità: Sarri ha chiesto il centrocampista! La situazione

