Fratelli D' Italia sceglie i propri 9 candidati per le regionali Certi del posto Ausili Battistoni Brandoni e Bugaro

Fratelli d’Italia si prepara a conquistare le elezioni regionali di autunno 2025 con determinazione e un roster solido di nove candidati. Tra questi, spiccano i nomi noti dei consiglieri uscenti Marco Ausili e Mirella Battistoni, certi di portare avanti il valore della loro esperienza e dedizione. La sfida è aperta, e il futuro si scrive già oggi con impegno e strategia.

ANCONA – Fratelli D'Italia della provincia di Ancona affila le armi ed è pronta ad annunciare i propri nove candidati per le prossime elezioni regionali, previste per autunno 2025. Nel mentre si apprende che saranno di certo della partita i consiglieri uscenti Marco Ausili e Mirella Battistoni.

