Fratelli d' Italia | No alla proposta di cittadinanza di Forza Italia dubbi sul terzo mandato

Nel cuore del dibattito politico, Fratelli d’Italia si distingue per fermezza e chiarezza. Con gli alleati si dialoga, ma su temi fondamentali come la cittadinanza e il terzo mandato, non mancano le posizioni decise. La nostra posizione è netta: non condividiamo la proposta di Forza Italia, che non riflette il consenso degli italiani e i principi del nostro programma. È un punto di partenza che ci invita a riflettere e a mantenere salde i nostri valori.

"Con gli alleati si parla sempre di tutto. Sul terzo mandato Forza Italia esprime preoccupazioni e si riserva di verificare nel merito. Sul tema della cittadinanza noi abbiamo preso atto della proposta di Forza Italia, non la condividiamo, non fa parte del programma, non riteniamo che si possa andare avanti visto anche il forte consenso degli italiani all'attuale legge sulla cittadinanza". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ospite al programma Start di Sky Tg24. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fratelli d'Italia: No alla proposta di cittadinanza di Forza Italia, dubbi sul terzo mandato

italia - cittadinanza - forza - fratelli

