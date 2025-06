Frank David | l’orchestra spettacolo che fa ballare l’Italia tra liscio romagnolo pop e tradizione

Se ami ballare e scoprire le sonorità che uniscono tradizione e modernità, l’Orchestra Spettacolo Frank David è l’evento da non perdere. Con oltre trent’anni di esperienza, Frank David, nome d’arte di Franco Cavina, porta sul palco un mix coinvolgente di liscio romagnolo, pop e musica da ballo, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per tutta Italia. Preparati a lasciarti travolgere dal ritmo e dalla passione di questa grande formazione.

Frank David, nome d'arte di Franco Cavina, è una delle voci e dei volti più rappresentativi dell'attuale panorama musicale da ballo italiano. Musicista, cantante e direttore d'orchestra, è alla guida dell' Orchestra Spettacolo Frank David, formazione attiva da oltre trent'anni con un repertorio che unisce liscio romagnolo, musica pop-dance italiana e grandi successi da ballare. Una carriera tra palco, tradizione e innovazione. Nato artisticamente negli anni '80 tra concorsi per voci emergenti e le prime esibizioni in orchestra, Frank David ha calcato i palchi più importanti della Romagna e non solo.

