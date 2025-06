Franco D' Andrea | Il jazz è una scuola che non teme l’errore ma promuove solo chi cerca la sua voce

Nel cuore di Castelfranco Veneto, il Jazz 232 di Franco D'Andrea si distingue come una scuola pionieristica che abbraccia l'errore come strada verso la genialità. Qui, l’improvvisazione è cultura, e chi cerca la propria voce trova un ambiente stimolante e innovativo. Il maestro dell’improvvisazione, primo a ricevere la laurea “ad honorem”, incarna lo spirito di questa realtà unica. Scopri come il Conservatorio sta rivoluzionando il modo di insegnare jazz e musica improvvisata.

Il maestro dell’improvvisazione sarà il primo a ricevere la laurea «ad honorem». Merito del Conservatorio di Castelfranco Veneto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Franco D'Andrea: «Il jazz è una scuola che non teme l’errore ma promuove solo chi cerca la sua voce»



