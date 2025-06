Francis Kaufmann in Italia si faceva chiamare Matteo Capozzi | Lui e la ragazza erano due spie tutti i segreti sul presunto killer di Villa Pamphili

Nel cuore della cronaca italiana, emergono dettagli sorprendenti: Francis Kaufmann, alias Matteo Capozzi, arrivato clandestinamente in Sicilia a bordo di un catamarano, si nascondeva tra segreti e misteri legati a un presunto killer di Villa Pamphili. La sua storia si intreccia con quella di una ragazza, entrambi spie coinvolte in retroscena ancora da svelare. Ma cosa si cela davvero dietro questa doppia identitĂ ? Scopriamolo insieme.

E' arrivato in Italia da clandestino. Nel marzo scorso ha raggiunto la sicilia a bordo di un catamarano privato partito da La Valletta. E in Italia si faceva chiamare Matteo Capozzi.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Francis Kaufmann, in Italia si faceva chiamare Matteo Capozzi: «Lui e la ragazza erano due spie», tutti i segreti sul presunto killer di Villa Pamphili

Rexal Ford, Francis Kaufmann. E, infine, Matteo Capozzi. Quest'ultimo è il nome che l'uomo, il presunto assassino della bimba trovata morta vicino alla mamma a Villa Pamphilj, aveva iniziato ad utilizzare dopo il suo arrivo in Italia. Con lo stesso nome aveva a Vai su Facebook

