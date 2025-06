Francis Kaufmann aveva ricevuto 863mila euro di fondi pubblici per girare un film a Roma Il Mic avvia le verifiche

Un mistero avvolge Francis Kaufmann, il regista californiano al centro di un caso inquietante che ha sconvolto Roma. Dopo aver ottenuto 863mila euro di fondi pubblici per il suo film ‘Stelle della notte’, emergono dettagli sorprendenti sul suo passato e sulla sua identità. Il MIC ha aperto le verifiche, mentre le indagini si intrecciano con la sua vicenda personale, lasciando il pubblico in bilico tra finzione e realtà.

Roma, 19 giugno 2025 – Aveva ricevuto dal Mic 863mila euro di fondi pubblici per realizzare un film ambientato a Roma: ‘ Stelle della notte ' il titolo del progetto, con regista Rexal Ford. Ma il nome era falso, così come il curriculum da sedicente regista. Continuano a emergere elementi imprevedibili dal passato di Francis Kaufmann, il 46enne californiano accusato del duplice omicidio della 28enne russa Anastasia Trofimova e della sua bimba di 11 mesi. Il Ministero ha avviato verifiche e, se dovessero emergere irregolarità, “oltre alla revoca immediata del beneficio concesso – fanno sapere dal dicastero – il produttore verrebbe escluso dai benefici della Legge Cinema per 5 anni e le fattispecie emerse verrebbero segnalate ai competenti organi giudiziari". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francis Kaufmann aveva ricevuto 863mila euro di fondi pubblici per girare un film a Roma. Il Mic avvia le verifiche

