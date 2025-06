Francia invita cittadini a rientrare da Iran via Armenia o Turchia

In un quadro di crescente tensione tra Iran e Israele, la Francia si attiva per tutelare i propri cittadini all'estero. Il governo francese ha annunciato che i cittadini che desiderano lasciare l'Iran possono farlo tramite Armenia e Turchia, grazie alle frontiere ancora aperte. La mobilitazione diplomatica si fa più intensa: scopriamo tutte le opportunità e le strategie messe in campo per garantire la sicurezza dei francesi in questa fase critica.

Parigi, 19 giu. (askanews) - I cittadini francesi che desiderano lasciare l'Iran possono farlo "senza visto passando per Armenia e Turchia, le cui frontiere rimangono aperte". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, nel settimo giorno dell'escalation militare tra Iran e Israele. Coloro che si trovano in Israele "e desiderano tornare in Francia possono continuare a farlo via terra, passando per Giordania ed Egitto", ha aggiunto. "In Iran tutti i cittadini francesi che desiderano lasciare il Paese e non si sono ancora fatti riconoscere dai nostri servizi sono invitati a contattare la nostra ambasciata il prima possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francia invita cittadini a rientrare da Iran via Armenia o Turchia

Israele martella la Striscia di Gaza e si prepara ad attaccare l’Iran. Trump rassegnato ordina il ritiro dei cittadini statunitensi dal Medio Oriente - La regione mediorientale si trova ancora una volta sull'orlo di una crisi senza precedenti, tra violenze a Gaza e il timore di un attacco alle installazioni nucleari iraniane.

