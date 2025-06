Francesco Moser festeggia i 74 anni a Fano | Qui mi sento in famiglia

Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano, festeggia i suoi 74 anni nel cuore di Fano, città che lo abbraccia con affetto e gioia. La sua presenza illumina l’inaugurazione del Boomerang Rewind Festival, un momento speciale che sancisce il legame profondo tra il campione e la comunità locale. In un’atmosfera di festa e calore, Francesco si sente davvero in famiglia, un sentimento che rende questa giornata indimenticabile per tutti.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 giugno 2025 – Francesco Moser ha spento oggi 74 candeline proprio a Fano, accolto da una folla festante che gli ha intonato “Tanti auguri a te” appena sceso dall’auto in piazza XX Settembre all'ombra del Teatro della Fortuna. È lui l’ospite d’onore della giornata inaugurale del Boomerang Rewind Festival, che apre ufficialmente questa sera alle 21 in largo Seneca con il taglio del nastro. Alle 21.15 sarà lo stesso Moser a salire sul palco per un’intervista condotta dal giornalista Marco Giovenco, prima del concerto di Johnson Righeira. Centinaia di persone l'hanno atteso a lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Moser festeggia i 74 anni a Fano: "Qui mi sento in famiglia"

