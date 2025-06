Francesco Esposito importante novità dall’allenamento dell’Inter! In campo contro l’Urawa?

Francesco Esposito fa di nuovo parte del gruppo dell’Inter in vista della sfida decisiva contro gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club. Dopo un lungo recupero, il talento 19enne si è allenato regolarmente, dimostrando determinazione e voglia di contribuire. La sua presenza, anche solo in panchina, rappresenta una nota positiva per i nerazzurri, pronti a affrontare un match fondamentale. L’attesa ora si concentra sulla sua possibile including nella formazione.

In vista della seconda partita dell’Inter al Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds (sabato 21 giugno, ore 21 italiane), Francesco Pio Esposito è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo: un segnale chiaro che lo rende disponibile, quantomeno per la panchina, nella sfida in programma allo Lumen Field RECUPERO IMPORTANTE – Il giovane centravanti di 19 anni, reduce da un problema muscolare e autore di una stagione in prestito allo Spezia culminata con 17 gol, sembra aver superato l’affaticamento che lo aveva tenuto ai box durante gli Europei Under?21. Al contrario, per Marcus Thuram la situazione appare più delicata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Francesco Esposito, importante novità dall’allenamento dell’Inter! In campo contro l’Urawa?

