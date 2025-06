Francesco Cilea memoria e musica | nuova mostra al Museo archeologico

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria apre le sue porte a un viaggio emozionante tra arte, musica e memoria con la mostra "Francesco Cilea. Memoria e Musica". Un’occasione unica per scoprire l’eredità del celebre compositore calabrese, in collaborazione con il Conservatorio F. Cilea. L’evento, in programma venerdì 20 giugno alle 10:30, promette di svelare i legami profondi tra storia e melodia, arricchendo il patrimonio culturale della nostra regione.

Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria venerdì 20 giugno, alle ore 10,30, presso la sede del Museo in Piazza Paolo Orsi inaugurerĂ la mostra "Francesco Cilea. Memoria e Musica", realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria in occasione del.

