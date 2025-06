Francesco Arezzo un italiano alla guida del Rotary International | entrerà in carica il 1° luglio

Francesco Arezzo, appassionato e stimato socio del Rotary Club di Ragusa, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga dedizione al servizio globale. Selezionato come Presidente del Rotary International per l’anno 2025/2026, sarà il primo italiano meridionale a ricoprire questa prestigiosa carica. Con oltre 30 anni di impegno nel Rotary, Arezzo si appresta a portare un'importante testimonianza di leadership e solidarietà su scala mondiale, consolidando la presenza italiana nel panorama internazionale.

Francesco Arezzo, socio del Rotary Club di Ragusa, Italia, è stato selezionato come Presidente del Rotary International per l’anno rotariano 20252026 e assumerà l’incarico il 1° luglio 2025. Arezzo, socio del Rotary da oltre 30 anni, sarà il terzo italiano, e il primo dell’Italia meridionale, a guidare l’organizzazione mondiale dell’effettivo. È stato preceduto da Gian Paolo Lang del Rotary Club Livorno, Toscana (19561957), e Carlo Ravizza del Rotary Club di Milano Sud Ovest, Lombardia (19992000). “La forza più grande del Rotary sta nella sua capacità di unire persone di ogni cultura e di varie generazioni attraverso l’impegno comune a fare del bene”, ha dichiarato Arezzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

