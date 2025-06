Francesca Chillemi incinta | l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia

Le voci di gossip infiammano il mondo dello spettacolo: Francesca Chillemi, ex Miss Italia e attrice di grande talento, potrebbe essere in dolce attesa del suo secondo figlio. La notizia, lanciata da Gabriele Parpiglia sui social, ha giĂ acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Resta da attendere una conferma ufficiale, ma l'affascinante attrice si appresta a vivere un nuovo capitolo di felicitĂ insieme alla sua famiglia.

La ex Miss Italia, oggi attrice, Francesca Chillemi sarebbe in attesa del secondo figlio, il primo assieme al compagno Eugenio Grimaldi; a lanciare il gossip è il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha dato la notizia sui canali social e nella sua newsletter, non trovando, tuttavia, ancora nessuna conferma da parte degli interessati. Per Chillemi, classe 1985, si tratterrebbe del secondogenito, dopo Rania, avuta nove anni fa con l’ex marito Stefano Rosso; naturalmente occorre parlare al condizionale finchĂ© non arriverĂ la conferma ufficiale dall’attrice o dal suo compagno, esattamente come accaduto con la coppia Bartolini – Morise (di pochi giorni fa l’annuncio della gravidanza), ma secondo Parpiglia la gravidanza sarebbe ormai giunta al quinto mese e “scoperta” lo scorso 31 maggio, durante il matrimonio dell’amica Claudia Ruffo a Capri, quando, nonostante il taglio morbido del completo bianco, composto da giacca e pantaloni, indossato da Chillemi, il pancino avrebbe cominciato a vedersi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it