Francesca Chillemi incinta in segreto del nuovo compagno | l’indiscrezione

Le ultime indiscrezioni scuotono il mondo dello spettacolo: Francesca Chillemi sarebbe in dolce attesa del suo nuovo amore, Eugenio Grimaldi, e avrebbe scelto di mantenere il segreto, arrivata ormai al quinto mese. Una sorpresa che lascia tutti senza parole, ma lei ha deciso di non svelare nulla. La domanda rimane: Francesca Chillemi è davvero incinta? Scopriamo insieme i dettagli di questa misteriosa novità .

Francesca Chillemi sarebbe incinta del nuovo compagno Eugenio Grimaldi, ma avrebbe deciso di tenere super segreta la gravidanza. A svelarlo è Gabriele Parpiglia, secondo cui l’attrice sarebbe già arrivata al quinto mese di gestazione, ma non avrebbe nessuna intenzione di svelarlo. Francesca Chillemi è incinta?. 39 anni e una carriera di successo, Francesca Chillemi è già mamma di una bambina Rania, nata nove anni fa dal legame con Stefano Rosso, suo ex compagno. Qualche tempo fa l’attrice era stata avvistata in compagnia di Eugenio Grimaldi, imprenditore napoletano ed erede di una famiglia di armatori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Chillemi incinta in segreto del nuovo compagno: l’indiscrezione

