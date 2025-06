Francavilla al Mare | Luigi Friotto presenta Dedalo allo SquiLibri Festival

Vivi un’estate di emozioni a Francavilla al Mare! Domenica 22 giugno alle 23.00, in occasione della quarta edizione di SquiLibri Festival – Il Festival delle Narrazioni, il cantautore Luigi Friotto presenterà il suo nuovo album “Dedalo”, uscito lo scorso 4 aprile. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e delle storie, che si inserisce in un entusiasmante tour...

