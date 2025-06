Foto in mostra yoga con alpaca e festa in musica

Vivi un weekend all'insegna di arte, natura e musica nella Vallata con il festival ‘In mezzo scorre il fiume’. Oggi e domenica, tre eventi gratuiti ti aspettano: da emozionanti mostre di yoga con alpaca a spettacoli musicali e incontri fotografici. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da emozioni autentiche e condividere momenti indimenticabili. Preparati a scoprire come arte e natura si incontrano in un’atmosfera magica — e tutto questo, senza spendere un centesimo.

Oggi e domenica, tre eventi gratuiti in Vallata con il festival ‘In mezzo scorre il fiume’ diretto da Luisa Cottifogli. Si parte alle 21.30 da piazza Roma a Fontanelice per un incontro tra fotorafia e musica con ‘Panorami sonori’ e gli scatti di Donatella Vivoli proiettati all’esterno di Palazzo Mengoni. Colonna sonora affidata al pianista Enrico Pelliconi, seguirà un rinfresco al bar Cacciatori. Domenica, all’alba alle 5.30 all’allevamento alpaca Giofri al civico 30 di via Montanara Levante in località San Giovanni a Fontanelice, yoga e rilassamento con Stefania Marcigliano e gli alpaca. Alle 16, a Belvedere di Castel del Rio, festa nell’aia delle antiche località Campidello e Vicchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Foto in mostra, yoga con alpaca e festa in musica

