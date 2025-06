foto fiume irno individuati presunto responsabile acqua bianca

Un fiume che muta colore in modo sospetto non può essere ignorato. Il cambiamento improvviso dell'Irno, avvenuto lo scorso 5 giugno, ha allarmato la comunità e mobilitato le autorità. Le immagini dei cittadini hanno documentato l'inquietante sversamento di sostanze sconosciute, portando alla scoperta di un possibile responsabile. Ora, grazie a indagini tempestive e all'intervento dei militari, si cerca di fare luce sull’origine di questa misteriosa acqua bianca.

Un fiume che cambia colore e diventa improvvisamente tinto di una sospetta colorazione biancastra non è mai un buon segno. Lo sversamento che ha fatto cambiare colore al fiume Irno lo scorso 5 giugno portando i cittadini a fare dei video per denunciare pubblicamente alle autorità quello che stava accadendo non è finito nel dimenticatoio anzi ha subito innescato l'intervento rapido dei militari dell'arma. Anche Anteprima 24 Salerno aveva pubblicato il video aiutato i cittadini nella denuncia, sollecitando l'intervento delle autorità competenti. I Carabinieri Forestali di Salerno, supportati da rilievi sul campo e dall'impiego di droni per monitorare le aree più difficilmente accessibili, hanno identificato il presunto responsabile: si tratta del titolare di una ditta di trivellazioni, impegnata nella realizzazione di alcuni piloni.