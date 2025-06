Forza Sinner tifiamo tutti per te

avversario che non ti aspetti. Ma è proprio in questi momenti che il vero tifoso dimostra la sua passione e fede incrollabile. Forza Sinner, la tua forza resiste anche alle sfide più dure: perché il cuore di un campione non si spegne mai, e il nostro supporto è con te, sempre.

Ci sono partite che si vincono, e partite che si perdono. Ma poi ci sono quelle che fanno male, che sorprendono, che ti lasciano un nodo in gola. Non perché si è perso un trofeo, ma perché ci si era abituati all'idea che Jannik Sinner fosse invincibile, o almeno quasi. E invece anche i migliori cadono. Anche il numero 1 del mondo, quello che ci ha fatto sognare da Melbourne a Miami, può inciampare sull'erba in una giornata storta, contro un avversario ispirato. La sconfitta con Bublik non cambia nulla. O forse cambia tutto. Perché ci ricorda — e gli ricorda — che ogni traguardo è solo una tappa, che la vetta non è un punto di arrivo ma un equilibrio precario.

