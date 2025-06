Formazioni ufficiali Seattle Atletico Madrid le scelte dei due tecnici

Stanno per scoppiare due emozionanti sfide che metteranno alla prova la grinta e l’abilità di Seattle e Atletico Madrid nel Mondiale per Club. I due tecnici hanno scelto le formazioni ufficiali, dando vita a un duello imperdibile. A mezzanotte, il calcio si accenderà con questa battaglia di talento e strategia: ecco le scelte dei mentori, pronti a scrivere un nuovo capitolo di passione. Restate sintonizzati, perché l’attesa sta per finire!

Formazioni ufficiali Seattle Atletico Madrid, le scelte dei due allenatori per il match valido per il Mondiale per Club A mezzanotte la sfida valida per la seconda giornata del Mondiale per Club tra Seattle Atletico Madrid. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. IN ATTESA.

