Formazioni ufficiali Inter Miami Porto le scelte dei due tecnici

Stasera alle 21.00 si accendono le emozioni sul campo con l’attesa sfida tra Inter Miami e Porto, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. I due allenatori hanno scelto le formazioni ufficiali pronte a dare spettacolo: scopriamo insieme le scelte tattiche che potrebbero fare la differenza in questa battaglia globale. Pronti a vivere ogni momento di questa grande partita?

Formazioni ufficiali Inter Miami Porto, le scelte dei due allenatori per il match valido per il Mondiale per Club Alle 21.00 la sfida valida per la seconda giornata del Mondiale per Club tra Inter Miami Porto. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weiganddt, Fray, Falcon, Allen; Allende, Cremaschi, Busuquets, Segovia;

