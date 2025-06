Formazioni ufficiali Al Ain Juve | le scelte di Tudor per l’esordio al Mondiale per Club

La Juventus si prepara a scendere in campo con determinazione per l’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al Ain. Con le scelte di Tudor che promettono strategie affilate e tanta grinta, ogni dettaglio sarà cruciale per conquistare i primi tre punti della competizione. Rimanete con noi per scoprire in tempo reale le formazioni ufficiali e vivere insieme questa emozionante sfida che potrebbe segnare il cammino dei bianconeri in questo prestigioso torneo.

Formazioni ufficiali Al Ain Juve: le scelte di Tudor per la sfida del Mondiale per Club. Tutti i dettagli. La Juve torna in campo e lo fa contro l’ Al Ain nel match valido per l’esordio del Mondiale per Club. Una partita da approcciare bene: sarà necessario subito conquistare i tre punti. Di seguito le formazioni ufficiali del match. AL AIN JUVE LIVE Al Ain: In attesa delle formazioni ufficiali Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Alberto Costa, Kelly; Savona, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All: Tudor .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Al Ain Juve: le scelte di Tudor per l’esordio al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: mondiale - club - ufficiali - juve

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Non solo Mondiale per Club, la Juventus oggi era presente alla Casa Bianca: Tudor e i bianconeri ospiti di Trump nello Studio Ovale X / Margo Martin Vai su Facebook

Pierre #Kalulu a Tuttosport: “Per vincere il Mondiale per Club rinuncerei alle vacanze. #KoloMuani giocatore molto importante. Mai avuto dubbi sul fatto che la #Juve mi riscattasse”. #calciomercato Vai su X

Mondiale per Club. Stanotte tocca alla Juve, che intanto fa visita a Trump; Juventus da Trump alla Casa Bianca prima del’esordio al Mondiale per Club; Mondiale per Club, Al Ain-Juventus: dove vederla in TV e in streaming.

Al Ain-Juventus del Mondiale per club: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Tudor punta in attacco su Kolo Muani, favorito su Vlahovic ... Si legge su msn.com

Al Ain-Juventus al Mondiale per Club, orario e probabili formazioni: dove vederla in TV e streaming - La sfida della squadra di Tudor contro la formazione emiratina si giocherà giovedì 19 giugno, nella notte, ... Segnala fanpage.it