Formazione e lavoro | dalla moda alla meccanica la Toscana investe nei settori chiave

La Toscana investe nel futuro, creando un ponte tra formazione e occupazione, dalla moda alla meccanica. Questa iniziativa, parte del progetto Giovanisì, offre corsi gratuiti per colmare il divario tra domanda e offerta di competenze, rilanciando l’economia locale. Un’azione concreta che apre nuove opportunità a giovani e imprese, contribuendo a costruire un territorio più forte e competitivo. Competenze per i settori...

Un ponte diretto tra formazione e lavoro, che unisce le persone in cerca di occupazione e le imprese con necessitĂ concrete di competenze. Un’azione concreta utile a rilanciare l’economia del territorio. L’ultima iniziativa promossa dalla Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, comprende una nuova ondata di corsi gratuiti destinati a formare figure professionali difficili da reperire ma fondamentali e molto richieste. Competenze per i settori che trainano l’economia Sono tredici le filiere produttive strategiche individuate dalla Regione con il supporto di IRPET: dalla meccanica al turismo, dalla moda all’ICT, fino a sanitĂ -sociale, chimica e logistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Formazione e lavoro: dalla moda alla meccanica, la Toscana investe nei settori chiave

