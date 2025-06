Formazione completata ma niente GPS | il paradosso che penalizza centinaia di futuri docenti Petizione

Dopo mesi di studio, tirocini e esami, centinaia di futuri docenti si trovano di fronte a un’impensabile barriera burocratica. La loro formazione, ormai completata, rischia di non essere riconosciuta, lasciandoli esclusi dal GPS e dalla possibilità di entrare in classe. Un paradosso che penalizza il merito e alimenta ingiustizie nel sistema scolastico italiano. È giunto il momento di cambiare questa situazione e far sentire la voce di chi merita di insegnare.

inviata da Martina Cosentino - Mesi di studio, tirocini, esami. Un percorso faticoso ma necessario per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Peccato che, per centinaia di corsisti iscritti ai percorsi abilitanti universitari, tutto questo rischi di non bastare. Il motivo? Una scadenza burocratica che cancella il merito e crea ingiustizia.

