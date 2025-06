Forlì in serie C dall' avanzo di bilancio 600 mila euro per l' ammodernamento dello stadio Morgagni

Un nuovo capitolo di crescita e passione si apre per Forlì, grazie a un avanzo di bilancio di 600 mila euro destinato all’ammodernamento dello stadio Morgagni. Questo investimento, frutto dell’avanzo vincolato del Comune, rappresenta un passo fondamentale per rilanciare il Forlì Calcio in Serie C e rafforzare il legame tra città e sport. La variazione di bilancio, illustrata in commissione, segna un impegno concreto verso un futuro più brillante.

