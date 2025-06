Forlì Allen di ritorno come i più amati I bis più celebri | Rod Griffin e Kenny Williams

Da Forlì, città di passione e grandi tradizioni cestistiche, torna Kadeem Allen, pronto a condividere ancora una volta il sogno con i tifosi della Pallacanestro 2.015. Ma quante storie di ritorni hanno scritto il cuore del basket forlivese in oltre mezzo secolo? Allen si aggiunge a un’elite di stranieri che, dopo aver vissuto l’emozione di Forlì, hanno varcato di nuovo i suoi confini: è il nono esempio di questa affascinante tradizione.

E così, con un colpo a sorpresa, Forlì e i tifosi della Pallacanestro 2.015 riabbracceranno Kadeem Allen, chiamato per far coppia con Demonte Harper nel campionato 25-26. Ma quanti sono stati, nei 58 anni di storia del basket forlivese (dal 1967 anno della prima promozione in A e dall'ingaggio del primo americano) gli stranieri che, dopo aver militato un anno a Forlì, non sono stati riconfermati ma poi sono tornati? Kadeem Allen è il nono di una lista che è composta da nomi che hanno lasciato tracce profonde nel cuore dei tifosi forlivesi. Il primo (in assoluto) fu Tony Gennari, ingaggiato nella stagione d'esordio in A della Becchi 196768.