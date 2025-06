Forbes Italia 2035 evento a Roma

perché il futuro si costruisce oggi. Quando le tensioni globali minacciano stabilità e progresso, eventi come Forbes Italia 2035 a Roma diventano fondamentali per tracciare la rotta verso un domani sostenibile e innovativo. Iniziando un dialogo aperto su energia, sovranità alimentare e nuove opportunità, l'Italia si prepara a essere protagonista di un cambiamento epocale.

Roma, 19 giu. (askanews) - Nel momento in cui esistono tensioni e conflitti è chiaro che il libero commercio ne risente così come l'approvvigionamento delle risorse, delle materie prime soprattutto sul piano energetico ma anche sulla sovranità alimentare. L'Italia ha reagito in maniera decisa con una politica estera molto più intraprendente rivolta non soltanto ai tradizionali partener come l'Europa e gli Stati Uniti ma a tutto campo. Iniziando con il Piano Mattei che è stata una grande offensiva che mira allo sviluppo dell'Africa e a farne un grande mercato ma allo stesso tempo anche una fonte sicura e vicina di approvvigionamento quindi sulla catena del valore la cosiddetta filiera corta.

