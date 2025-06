Fonti Nato ' verso accordo sui tempi per il 5% sarà 2035'

Le recenti evoluzioni nel vertice NATO evidenziano un progresso verso l’accordo sui tempi per raggiungere il target del 5% di spesa militare, fissato al 2035. Tuttavia, le trattative sono ancora in corso, con Madrid che esprime alcune riserve. L’Italia e la Gran Bretagna, invece, spingono per un percorso più flessibile e di lungo termine, senza obblighi annuali. La partita è tutta da seguire, poiché le scelte definiscono il futuro della sicurezza europea.

Non si è ancora chiusa del tutto la partita alla Nato sull'aumento dei target di spesa al 5% complessivo perché Madrid, in particolare, non è ancora in grado di siglare l'accordo. Lo fanno sapere diverse fonti diplomatiche alleate. Allo stesso tempo, però, sarebbe passata la linea di Italia e Gran Bretagna sui tempi, con un orizzonte decennale per arrivare all'obiettivo (dunque il 2035) e senza obblighi annuali, assicurando flessibilità agli alleati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti Nato, 'verso accordo sui tempi per il 5%, sarà 2035'

In questa notizia si parla di: fonti - nato - accordo - tempi

Fonti Nato, 'verso l'accordo sui tempi per il 5%, sarà il 2035' - L'alleanza NATO sta facendo passi avanti verso l'accordo sui tempi per raggiungere il target del 5% di spesa militare entro il 2035.

Apprendiamo che il governo italiano non mette in discussione i tetti della spesa militare che chiede la NATO, ma i tempi. Va bene il 5% ma in 10 anni. In sostanza Tajani e Meloni stanno dicendo che devono impegnare 100 miliardi di euro entro i prossimi 10 a Vai su Facebook

Fonti Nato, 'verso accordo sui tempi per il 5%, sarà 2035'; Fonti Nato, 'verso l'accordo sui tempi per il 5%, sarà il 2035'; Fonti Nato, ‘verso accordo sui tempi per il 5%, sarà 2035’.

Fonti Nato, 'verso accordo sui tempi per il 5%, sarà 2035' - Non si è ancora chiusa del tutto la partita alla Nato sull'aumento dei target di spesa al 5% complessivo perché Madrid, in particolare, non è ancora in grado di siglare l'accordo. Come scrive ansa.it

NATO, stallo sui target di spesa: Madrid frena sull'accordo - Le fonti sottolineano che i negoziati sono ancora in corso e che l'intenzione - Riporta ticinonews.ch