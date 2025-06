Fondo Start Up dalla Regione 14 mln per le nuove imprese venete

Un’opportunità imperdibile per i giovani e le nuove imprese venete: la Regione del Veneto ha lanciato un fondo da 14 milioni di euro per sostenere startup innovative. L’assessore Roberto Marcato ha annunciato l’apertura della Sezione Start Up del Fondo Veneto Competitività, un vero e proprio investimento nel futuro imprenditoriale della regione. È il momento di credere nelle proprie idee e costruire il domani con coraggio e determinazione.

L'assessore allo Sviluppo economico Roberto Marcato ha annunciato l'avvio ufficiale della Sezione Start Up del Fondo Veneto Competitività, con cui la Regione del Veneto apre le porte a un nuovo modo di credere nel futuro: 14 milioni di euro destinati a chi vuole costruirlo con le proprie mani.

