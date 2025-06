Fondi pubblici al film-fantasma di Francis Kaufmann il governo dopo lo scoop di Open | Sanzioni alla società italiana se emergeranno irregolarità

Il recente scoop di Open ha scoperchiato un possibile scandalo nel mondo del cinema italiano: fondi pubblici finiti nelle mani di Francis Kaufmann, regista coinvolto in controversie, per un progetto mai realizzato. La reazione del Ministero della Cultura è immediata: si valuteranno sanzioni e verifiche sulla legalità delle irregolarità emerse. Se emergeranno responsabilità, le conseguenze potrebbero essere significative per la società italiana del settore.

√ą pressoch√© immediata la reazione del ministero della Cultura allo scoop di Open, che oggi ha svelato come Francis Kaufmann, il presunto assassino di Villa Pamphili, benefici√≤ negli scorsi anni di un cospicuo contributo pubblico per la realizzazione di un suo presunto film, poi mai realizzato. Il sistema di finanziamento, cui Kaufamnn ebbe accesso per il progetto di lungometraggio Stelle della Notte presentato tramite la societ√† italiana Coevolutions con la falsa identit√† di Rexal Ford, era quello del tax credit. In una nota la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero fa sapere ora di essersi ¬ęimmediatamente attivata per svolgere ulteriori e necessari approfondimenti ¬Ľ sul caso. 🔗 Leggi su Open.online

