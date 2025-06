Follia in carcere detenuto malato di epatite e Hiv sputa sangue in faccia alla direttrice per contagiarla

Un gesto di inaudita violenza scuote il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, dove un detenuto affetto da HIV ed epatite ha sputato sangue in faccia alla direttrice, tentando di diffondere le sue patologie. Un atto che mette in luce le tensioni e i rischi all’interno delle strutture penitenziarie. La scena, ancora sotto shock, si conclude con un’ulteriore aggressione agli agenti intervenuti, evidenziando la gravità della situazione.

Ha sputato sangue in faccia alla direttrice del carcere con l'intento di contagiarle le sue patologie. Questo il folle gesto commesso due giorni fa da un detenuto malato di Hiv ed epatite e rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. L'uomo ha poi aggredito gli agenti intervenuti con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Follia in carcere, detenuto malato di epatite e Hiv sputa sangue in faccia alla direttrice per contagiarla

In questa notizia si parla di: carcere - detenuto - malato - epatite

Condannata a 9 anni l’ex direttrice del carcere: aveva una relazione con un detenuto - Kerri Pegg, ex direttrice di un carcere britannico, è stata condannata a nove anni di reclusione per abuso di potere a causa di una relazione con un detenuto.

Follia in carcere, detenuto malato di epatite e Hiv sputa sangue in faccia alla direttrice per contagiarla; Malattie gravissime e malattie incurabili in carcere; Carceri, due detenuti su tre sono malati.

Detenuto malato di epatite e Hiv sputa sangue in faccia alla direttrice per contagiarla - Ha sputato sangue in faccia alla direttrice del carcere con l’intento di contagiarle le sue patologie. Da ilsycomoro.it

Salerno, detenuto che rischia cecità trasferito per “errore”: costretto a sospendere le cure - Detenuto, malato, incompatibile con il carcere, trasferito per uno scambio di persona per “punizione” fuori Campania, destinatario di una misura restrittiva poi revocata. Lo riporta ilmattino.it