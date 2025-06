Follia al semaforo | rapinatore entra dal finestrino dell’auto

Un pomeriggio di follia a San Giovanni in Persiceto, dove un giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha messo in scena scene da far west, rapinando prima un ciclista e poi tentando di entrare nel veicolo di un automobilista e della sua famiglia. L’intervento rapido dei carabinieri ha evitato il peggio, portando all’arresto del sospettato. Una vicenda che evidenzia come situazioni di emergenza possano scatenare comportamenti imprevedibili e pericolosi.

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 19 giugno 2025 – Scene da far west l’altro pomeriggio a San Giovanni in Persiceto. Un giovane prima ha rapinato un ciclista, poi ha tentato una rapina ai danni di un automobilista e della moglie che si trovavano in macchina fermi ad un semaforo. Il malvivente è un giovane italiano di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, che è stato poi arrestato dai carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto con l’accusa di rapina e di tentata rapina e che ora si trova agli arresti domiciliari. “L’altro pomeriggio – racconta l’automobilista, che preferisce mantenere l’anonimato – intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Follia al semaforo: rapinatore entra dal finestrino dell’auto

