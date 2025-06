Foggia ragazza aggredita in strada e rapinata | 26enne arrestato dopo due ore di ricerche della polizia

Una giovane ragazza di Foggia si è trovata nel mirino di un’aggressione e rapina in strada, un episodio che ha sconvolto la comunità locale. Tuttavia, grazie alla pronta reazione della polizia e alla collaborazione dei cittadini, un 26enne sospettato è stato arrestato in sole due ore, e la refurtiva restituita alla vittima. Un esempio di come l’unità e l’impegno possano fare la differenza nella lotta alla criminalità.

Un 26enne è stato arrestato a Foggia per rapina ai danni di una 20enne. La Polizia ha recuperato la refurtiva grazie alla collaborazione cittadina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Foggia, ragazza aggredita in strada e rapinata: 26enne arrestato dopo due ore di ricerche della polizia

