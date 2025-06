Foggia omicidio | ucciso 50enne Il corpo in auto

Un'ombra di tragedia si è abbattuta su Foggia, dove intorno a mezzogiorno si sono uditi spari e un uomo di 50 anni, Giovanni Mastropasqua, è stato trovato senza vita in una Smart. Le indagini dei carabinieri cercano di fare luce su questo agguato ancora avvolto nel mistero, senza responsabili né movente certi. La comunità è sconvolta, chiedendo giustizia e verità.

In quella zona di Foggia intorno a mezzogiorno sono stati uditi degli spari. Poco dopo è stato rinvenuto in una Smart il cadavere di Giovanni Mastropasqua, 50 anni. Indagini dei carabinieri sull’agguato mortale. Non viene escluso che abbia sparato una persona avvicinatasi a piedi alla vettura. Peraltro non ci sono tuttora ipotetici responsabili indagati né vi sono certezze sul movente. L'articolo Foggia, omicidio: ucciso 50enne Il corpo in auto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, omicidio: ucciso 50enne Il corpo in auto

In questa notizia si parla di: foggia - omicidio - ucciso - 50enne

Ucciso dal collega di lavoro: 22enne di Foggia condannato per l'omicidio del delicetano Paolo Troccola - Un tragico episodio di violenza sul lavoro scuote la comunità di Foggia: Emanuele Carella, solo 22 anni, è stato condannato a quindici anni per l'omicidio del collega Paolo Troccola.

#Foggia. Brutale #aggressione nei confronti del nordafricano che ha aggredito 21enne in viale Ofanto Vai su Facebook

Foggia, omicidio: ucciso 50enne; Omicidio in via Arpaia: le immagini sul luogo dell’accaduto; Foggia, omicidio a Vico del Gargano: 39enne ucciso in casa.

Foggia, omicidio: ucciso 50enne Il corpo in auto - Poco dopo è stato rinvenuto in una Smart il cadavere di Giovanni Mastropasqua, 50 anni. Scrive noinotizie.it

Uomo trovato morto in auto a Foggia, s'indaga per omicidio - I carabinieri sospettano sia stato ucciso l’uomo trovato morto poco fa in una Smart rossa parcheggiata in pieno centro a Foggia . Come scrive gazzettadelsud.it