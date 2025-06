Foggia ancora un rinvio | udienza per la penalizzazione il 31 luglio rischio 4 punti

Foggia si trova ancora in bilico: il rinvio dell'udienza del 31 luglio potrebbe decidere le sorti della penalizzazione e influenzare l'inizio del prossimo campionato di Serie C. La suspense cresce mentre si attende una decisione cruciale, che potrebbe portare a un potenziale rischio di 4 punti di penalizzazione. Ma quale sarà il futuro rossonero? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di questa delicata situazione.

Per capire se il Foggia inizierà o meno il prossimo campionato di Serie C con una penalizzazione servirà ancora del tempo, visto che l`udienza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Serie C, maxi penalizzazione per Messina e Triestina: rinviata l'udienza per il Foggia - Il Tribunale Federale Nazionale ha applicato una maxi penalizzazione alle squadre di Messina e Triestina, con rispettivi -14 e -9 punti, per violazioni amministrative accertate.

SERIE C | Foggia, per l'iscrizione si registrano passi in avanti. Decisa l'udienza del Tfn: il 19 la decisione sull'eventuale penalizzazione #foggia #sport

Deferimento Foggia, udienza rinviata al 31 luglio; Foggia, ancora un rinvio: udienza per la penalizzazione il 31 luglio. rischio 4 punti; Foggia Calcio ad handicap se TFN decreta penalizzazione: precedente rinvio lascia moderatamente ottimisti.

Foggia, ancora un rinvio: udienza per la penalizzazione il 31 luglio. rischio 4 punti - Per capire se il Foggia inizierà o meno il prossimo campionato di Serie C con una penalizzazione servirà ancora del tempo, visto che l`udienza fissata oggi è stata. Lo riporta calciomercato.com

Foggia Calcio, stipendi tutti pagati, udienza rinviata - Foggia Calcio, stipendi tutti pagati, udienza rinviata In data odierna, innanzi al TRIBUNALE FEDERALE della FIGC, si è tenuta udienza relativa al ... Riporta ilsipontino.net