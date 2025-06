Foggia 51enne ucciso a colpi d’arma da fuoco | corpo era in Smart

Un tragico episodio scuote Foggia: Giovanni Mastropasqua, noto come Gigi, è stato trovato senza vita in una Smart rossa, ucciso con colpi d'arma da fuoco. La dinamica e il coinvolgimento nel mondo della droga aprono inquietanti interrogativi sulle motivazioni di questo omicidio. La città si interroga su cosa si cela dietro questa drammatica vicenda, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla verità.

Sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco, esplosi a distanza ravvicinata Giovanni Mastropasqua, detto Gigi, 51 anni, trovato senza vita in una Smart rossa verso il mezzogiorno di oggi, giovedì 19 giugno, a Foggia. Uno dei colpi lo ha raggiunto al collo. Si indaga nel mondo della droga.

