Focene prigioniera dei turisti | rifiuti abbandonati e spiagge prese d’assalto

Focene, un gioiello affacciato sul mare che ogni estate si trasforma in una scena di caos e degrado. Tra turisti in cerca di relax e residenti esasperati, il problema dei rifiuti abbandonati e del traffico incontrollato si fa sempre più evidente, minando la bellezza di questa perla costiera. È ora di cambiare rotta e tutelare il nostro patrimonio naturale, perché Focene merita di risplendere, non di essere sacrificata all’incuria.

Fiumicino, 19 giugno 2025 – Ogni anno la stessa storia e sempre più residenti denunciano il fatto tramite i social: Focene nei weekend estivi è presa d’assalto e la fotografia che si presente è questa: parcheggio selvaggio, il traffico intenso. A far più arrabbiare i cittadini, però, non è solo questo. Ma le “tracce” che restano dopo aver lasciato la località sono molte. Parliamo di r ifiuti abbandonati in spiaggia o in strada: bottiglie di vetro, plastica, resti di cibo e altro invadono gli arenili e poi a pulire sono i gestori. Un fatto, appunto, che tende a verificarsi puntualmente dopo ogni fine settimana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

