Fmi ridurre barriere a fusioni bancarie transfrontaliere

Il Fondo Monetario Internazionale evidenzia un'opportunità cruciale per il settore bancario europeo: ridurre le barriere alle fusioni e acquisizioni transfrontaliere. Questa strategia potrebbe non solo aumentare i finanziamenti, ma anche affrontare problemi di redditività e costi elevati, stimolando una concorrenza più vivace. Un passo decisivo per rafforzare la resilienza e l'innovazione del sistema finanziario dell’area euro. L’Eurogruppo ha ora l’opportunità di agire in tale direzione.

"Ridurre le barriere alle fusioni e acquisizioni bancarie transfrontaliere contribuirebbe ad aumentare i finanziamenti bancari, affrontare le preoccupazioni di lunga data relative a una redditività strutturalmente bassa e a costi elevati, e a stimolare la concorrenza all'interno del settore bancario dell'area dell'euro ". Lo afferma il Fmi nel periodico rapporto consegnato all'Eurogruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fmi, ridurre barriere a fusioni bancarie transfrontaliere

