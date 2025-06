Fluminense-Ulsan | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un emozionante duello tra Fluminense e Ulsan al MetLife Stadium di New York, in una sfida imperdibile del Mondiale per Club. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire il match in TV, perché questa partita promette spettacolo e suspense fino all’ultimo minuto. Non perdere l’appuntamento con uno degli eventi sportivi più attesi della stagione!

Al MetLife Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Fluminense-Ulsan: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al MetLife Stadium di New York si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Fluminense-Ulsan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fluminense-Ulsan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Fluminense-Ulsan: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al MetLife Stadium di New York si accendono i riflettori sulla sfida imperdibile tra Fluminense e Ulsan, seconda giornata del Mondiale per Club.

