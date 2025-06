Flavio Cobolli sincero | Oggi sono in…to ho rischiato di perdere una partita che avevo in mano

Oggi Flavio Cobolli ha dimostrato di possedere un carattere d'acciaio, rischiando tutto in un match combattuto e ricco di emozioni sull’erba di Halle. Tra alti e bassi, il giovane talento romano ha saputo rimanere concentrato e crederci fino all’ultimo punto, conquistando una vittoria che conferma il suo grande potenziale. Una gara da ricordare, dove la tenacia ha fatto la differenza.

Una partita tra alti e bassi quella tra Flavio Cobolli e Denis Shapovalov, valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, il tennista romano si è imposto con lo score di 7-6 (5) 4-6 7-6 (5), mettendo in mostra grandi doti caratteriali, trovandosi con le spalle nel terzo set, dal momento che Shapovalov ha avuto l’opportunità di andare a chiudere la sfida sul proprio servizio. Bravo Flavio a crederci sempre e a spuntarla nei tie-break. Tuttavia, l’azzurro ha fatto grande autocritica ai microfoni di Sky Sport: “ Oggi sono un po’ incazzato, devo essere sincero. Avevo la partita in mano dopo il primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli sincero: “Oggi sono in…to, ho rischiato di perdere una partita che avevo in mano”

