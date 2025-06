Flash – Drammatico incidente alle prime luci dell’alba | una giovane ragazza si schianta con la propria auto Arriva l’eliambulanza peri l trasporto a Roma E’ successo a Sezze

Alle prime luci dell’alba, un drammatico incidente scuote Sezze: una giovane ragazza perde il controllo della sua auto lungo via Variante, schiantandosi con conseguenze gravissime. L’intervento tempestivo dei soccorritori e l’arrivo dell’eliambulanza a Roma testimoniano la gravità della situazione. La comunità si stringe attorno a questa terribile tragedia, mentre le indagini per chiarire le cause continuano. Seguiteci per gli aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto l’intera zona.

Secondo le prime informazioni arrivate in redazione, un ragazza che percorreva l'arteria che collega il centro cittadino alla zona di Zoccolanti, avrebbe perso il controllo della propria auto andando a schiantarsi. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso. I sanitari del 118, vista la situazione, hanno allertato l'eliambulanza che è atterrata poco dopo nel parcheggio dell'Anfitaetro. La ragazza è stata quindi trasportata presso l'ospedale San Camillo di Roma.

