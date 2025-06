Fiumicino invasa dalle Vespe…a due ruote | raduno dei veicoli storici il 22 giugno

Fiumicino si prepara a vivere una giornata entusiasmante domenica 22 giugno, quando il centro si trasformerà nella capitale delle due ruote storiche: le Vespe. Non si tratta di insetti, ma di un omaggio alle iconiche motorizzate che hanno scritto la storia del design e della mobilità italiana. Il primo Raduno Vespa Club Fiumicino – Fregene promette emozioni, nostalgia e divertimento per appassionati e curiosi. Prepariamoci a celebrare un vero simbolo di libertà e stile!

Fiumicino, 19 giugno 2025- Domenica 22 giugno 2025 Fiumicino sarà invasa dalle vespe. Non è un titolo allarmistico e non c'è da preoccuparsi. Non si tratta del caratteristico e temuto insetto ma in realtà delle ben note due ruote motorizzate. La Vespa, il particolare veicolo, scaturito dalla mente dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio, sarà la protagonista del 1° Raduno Vespa Club Fiumicino – Fregene in programma domenica 22 giugno 2025. Dalle prime ore della mattina gli appassionati possessori degli storici veicoli si raduneranno sul tratto iniziale di Via Torre Clementina, in centro storico a Fiumicino.