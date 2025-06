Fiumicino disabilità a autodeterminazione | nasce Vita indipendente

Fiumicino dà un passo deciso verso l’inclusione e l’empowerment con il lancio del progetto “Vita Indipendente”. Finanziato con fondi regionali, questo ambizioso programma mira a creare percorsi di autonomia per le persone con disabilità residenti nel comune, promuovendo una società più giusta e solidale. Affidato alla cooperativa Presenza Sociale, il servizio si inserisce in una strategia più ampia di autodeterminazione e diritti. Un’iniziativa che si articola in...

Fiumicino, 19 giugno 2025– È ufficialmente partito il Progetto “Vita Indipendente”, un’iniziativa finanziata da fondi regionali e destinata a promuovere percorsi di autonomia per le persone con disabilità residenti nel Comune di Fiumicino. Il servizio è stato affidato per l’annualità 2025, tramite procedura ad evidenza pubblica, alla cooperativa sociale Presenza Sociale, e sarà attivo fino al 31 dicembre. Un’iniziativa, che si articola in diverse fasi e punta a favorire l’autodeterminazione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, supportandole nella costruzione del proprio progetto di vita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - disabilità - autodeterminazione - vita

Fiumicino, disabilità a autodeterminazione: nasce Vita indipendente; Parte il progetto Vita Indipendente.