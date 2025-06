Fiumicino case Ater di via Oder | Acqua nei muri e numeri fantasma

Le case Ater di via Oder a Fiumicino sono al centro di una difficile emergenza: acqua che penetra nelle mura e numeri di contatto fantasma. I residenti, ormai esasperati, hanno tentato di segnalare il problema senza successo, lasciando le loro abitazioni in balia dei disagi. È ora di fare chiarezza e chiedere un intervento concreto prima che la situazione peggiori ulteriormente.

Fiumicino, 19 giugno 2025 – Acqua che filtra nei muri e che sta provocando disagi nelle abitazioni: è la situazione denunciata dai residenti delle case Ater di via Oder 19, che più volte hanno provato a segnalare la criticità ma senza risultato. In particolare, al secondo e al terzo piano sono intasate le colonne d’acqua ma “da aprile nessun numero della manutenzione Ater è più attivo – spiegano i residenti -. stiamo mandando e-mail agli indirizzi indicati sul sito, ma anche qui nessuno risponde da mesi”. Ad essere coinvolti sono diversi alloggi e gli inquilini, tra i quali due persone con invalidità, che sono preoccupati per i danni già creati “che aumenteranno se nessuno interviene”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

