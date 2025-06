Fiume Irno acque bianche per sversamenti | denunciato il responsabile di una ditta

Un episodio preoccupante scuote l’ambiente salernitano: acque bianche e insolitamente colorate nel fiume Irno hanno allertato le autorità. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Salerno, seguendo le indagini avviate grazie a un articolo di “Salerno Notizie”, hanno individuato e deferito il responsabile di una ditta di trivellazioni. Un intervento che sottolinea l’importanza della tutela ambientale e della legalità. La vicenda evidenzia come la tutela delle nostre risorse sia un dovere collettivo.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Salerno, a seguito dell'articolo di stampa pubblicato sul giornale "Salerno Notizie" circa la strana colorazione assunta dalle acque del fiume Irno nei giorni scorsi, hanno deferito alla Procura della Repubblica per distruzione di bellezze naturali ed attività di gestione di rifiuti non autorizzata, il responsabile della ditta di trivellazioni per la realizzazione di alcuni piloni, che avrebbe sversato i residui degli scavi nell'alveo del fiume Irno facendo assumere alle acque una colorazione " biancastra ".