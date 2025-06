Fiume Amaseno operazione notturna delle Guardie Ittiche FIPSAS

Nottata di vigilanza sul fiume Amaseno, dove le Guardie Ittiche FIPSAS di Priverno hanno condotto un'operazione decisiva contro la pesca illegale. Durante il servizio, sono stati intercettati e fermati tre pescatori di frodo provenienti da Acerra (NA), intenti a catturare anguille con attrezzature non consentite. Un intervento che dimostra come l'impegno delle guardie sia fondamentale per tutelare la biodiversitĂ e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Priverno, 19 giugno 2025 – Durante un servizio di vigilanza notturno sul fiume Amaseno nel comune di Priverno, le Guardie Ittiche Volontarie FIPSAS h anno intercettato e fermato tre pescatori di frodo intenti a praticare pesca illegale dell’anguilla, utilizzando attrezzature non consentite dalla normativa vigente. I soggetti, risultati essere tutti provenienti dal comune di Acerra (NA), sono stati colti in flagranza durante un’operazione di appostamento e controllo mirato da parte del personale FIPSAS, impegnat o in attivitĂ di tutela della fauna ittica e di contrasto al bracconaggio. I tre pescatori stavano impiegando la cosiddetta “mazzacchera”, un attrezzo vietato perchĂ© estremamente impattante e lesivo per l’ecosistema fluviale, in particolare per specie vulnerabili come l’anguilla, giĂ soggetta a misure di protezione a causa della progressiva riduzione numerica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it