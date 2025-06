Fiuggi La Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile Anticipata la decima Rassegna Trovautore dedicata alla Libertà

Fiuggi si anima di emozioni e cultura con un evento straordinario: la Sala Bomboniera del Teatro Comunale, gremita in ogni ordine di posto, ha accolto con entusiasmo Marianna Aprile. L’atmosfera vibrante anticipa la decima edizione della Rassegna “Trovautore”, dedicata alla libertà , promettendo un viaggio tra parole, idee e sguardi aperti sul mondo. Un appuntamento imperdibile che rafforza il legame tra comunità e cultura, lasciando il pubblico desideroso di scoprire cosa riserva questa importante manifestazione.

Cronache Cittadine FIUGGI – Martedì 17 Giugno 2025 si è svolto a Fiuggi, presso la suggestiva Sala Bomboniera del Teatro Comunale, un L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Fiuggi. La Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile. Anticipata la decima Rassegna “Trovautore” dedicata alla LibertĂ

In questa notizia si parla di: fiuggi - sala - bomboniera - gremita

Fiuggi, Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile - Fiuggi si è animata con un’atmosfera magica e gremita di emozioni, nella suggestiva Sala Bomboniera del Teatro Comunale, per celebrare Marianna Aprile.

Fiuggi, la suggestiva Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile, anticipata la decima Rassegna “Trovautore” dedicata alla Libertà Clicca sulla foto per leggere l'articolo Vai su X

A "FIUGGI EXPO", SI PARLERA' DI DIRITTI UMANI E NON SOLO Il primo appuntamento è per oggi con Pino Pelloni e Ute Jeremias. Pelloni tornerà anche sabato 21 giugno, èper presentare il suo "I giorni del Baubone". Tra i protagonisti del Salotto culturale d Vai su Facebook

Fiuggi, Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile; Fiuggi, presentato il libro di Ugo Moro; un compagno al lavoro per l’Alternativa; Fiuggi Sala Bomboniera gremita per Marianna Aprile.