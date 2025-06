Fitness all’aria aperta | i benefici per corpo e mente

Quando si parla di benessere fisico e mentale, uno degli alleati più potenti – e spesso sottovalutati – è la natura.

Sabato 24 e domenica 25 maggio vi aspettiamo per una due giorni di fitness e benessere all'aria aperta. È tutto gratuito basta iscriversi! - Sabato 24 e domenica 25 maggio, ai Giardini Montanelli, vi aspettiamo per due giorni di fitness e benessere all'aria aperta con eventi gratuiti, basta iscriversi.

[CAMMINIAMO INSIEME!] Unisciti a noi per una camminata all'aria aperta tra natura, benessere e compagnia! Un'occasione perfetta per muoversi, rilassarsi, socializzare e fare beneficienza!! Iscrizioni aperte in segreteria o scrivici al cell. 329 819 1999 Vai su Facebook

I benefici dell'esercizio fisico all'aria aperta; Allenamento outdoor, perché scegliere un work out all’aria aperta; Sport all'aperto, i benefici per corpo e mente.

I benefici degli sport all’aria aperta - Se poi si fa attività sportiva all’aria aperta i benefici sono ancora maggiori, poiché si uniscono quelli dello sport a quelli dell’aria fresca. Lo riporta sanihelp.it

