Fish & wine | il sapore del mare in un' atmosfera di relax l’evento a villa Selvatico

Immergiti in un'esperienza unica tra mare, buon vino e autentiche emozioni a Villa Selvatico. Mercoledì 2 luglio, lasciati avvolgere dall’atmosfera magica di un’apericena al tramonto, dove il sapore del mare si sposa con il comfort di un ambiente suggestivo. Un’occasione imperdibile per condividere momenti speciali con amici, tra luci soffuse e le note di un’estate indimenticabile. Non mancare: il gusto e la convivialità ti aspettano!

"Fish & wine": il sapore del mare in un'atmosfera di relax, l'evento a villa Selvatico il 2 luglio 2025

